JPNN.com - Nasional

Ini Komitmen Prabowo soal Biaya Haji

Senin, 09 Februari 2026 – 02:28 WIB
Presiden Prabowo Subianto Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Minggu (8/2/2026). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia melalui pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.

Prabowo menyampaikan komitmennya di hadapan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Mujahadah Kubro memperingati Hari Lahir Satu Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu pagi (8/2/2026).

"Nanti dijamin semua jemaah akan mendapat hunian yang layak, Tempat yang baik. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam sambutannya.

Presiden menyampaikan Indonesia memperoleh kehormatan dan hak untuk memiliki lahan di Kota Suci Makkah.

Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun Kampung Haji yang diperuntukkan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Dia menyebut pembangunan Kampung Haji itu bertujuan untuk menjamin ketersediaan hunian yang layak dan nyaman bagi jemaah.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan standar pelayanan agar jemaah memperoleh fasilitas yang lebih baik selama menjalankan ibadah.

"Kita berharap dalam tiga tahun kita sudah punya Kampung Haji yang bagus, baru nanti beberapa bulan lagi saya kira kita akan punya kurang lebih seribu kamar, tetapi akan terus kita bangun," tutur Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Begini kalimatnya.

