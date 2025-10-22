Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ini Kontribusi Pertamina dalam Mendukung Swasembada Energi Bagi Indonesia

Rabu, 22 Oktober 2025 – 10:20 WIB
Ini Kontribusi Pertamina dalam Mendukung Swasembada Energi Bagi Indonesia
PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas guna memastikan tercapainya target ketahanan dan swasembada energi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas guna memastikan tercapainya target ketahanan dan swasembada energi sesuai visi Asta Cita Pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada acara Peringatan Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

Simon menyampaikan Pertamina memiliki tugas untuk memastikan ketahanan, keterjangkauan dan keberlanjutan energi.

"Tidak hanya menjadi entitas bisnis atau entitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kepada Pemegang Saham untuk menjaga profitabilitas, tetapi Pertamina punya tugas sebagai agen pembangunan (agent of development),” ujar Simon dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Pada sisi hulu migas, Simon menjelaskan, berbagai upaya dilakukan Pertamina untuk mendorong kenaikan produksi migas di lapangan-lapangan Pertamina.

Upaya tersebut di antaranya melakukan pemanfaatan teknologi terkini, serta inisiatif dan intervensi terhadap sumur-sumur eksplorasi untuk menambah balance dan juga produksi energi.

Simon mengatakan Pertamina bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi memiliki target untuk mencapai produksi minyak bumi hingga 1 juta barel per hari pada 2029.

Pertamina berkomitmen meningkatkan eksplorasi dan produksi, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan berbagai upaya Pertamina untuk meningkatkan pasokan migas guna memastikan tercapainya swasembada energi

