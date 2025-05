Ini Kontribusi Pertamina untuk Sektor Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), mulai dari Beasiswa Sobat Bumi, Pertamina Goes to Campus, ajang inovasi Pertamuda Seed and Scale, Sekolah Energi Berdikari (SEB) hingga kiprah Universitas Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan komitmen Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkontribusi dalam penguatan dan pengembangan SDM, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

“Pertamina berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas SDM untuk mendukung program Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Fadjar dalam keterangannya pada Jumat (2/5) yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Melalui program TJSL, Pertamina memberikan beasiswa Sobat Bumi kepada siswa/siswi dan mahasiswa berprestasi.

Dikelola Pertamina Foundation sejak 2011, penerima Beasiswa Sobat Bumi hingga kini mencapai 5.316 orang.

Selain memperoleh akses pendidikan, penerima beasiswa menjalankan peran keberlanjutan, yakni menjadi inisiator Desa Energi Berdikari Sobat Bumi.

Selain itu, penanaman pohon mangrove, pohon daratan, serta pengolahan sampah.

Fadjar mengatakan Beasiswa Sobat Bumi ditujukan bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik, aktif dalam kegiatan sosial atau lingkungan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.