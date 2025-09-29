Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak Hadir

Senin, 29 September 2025 – 11:06 WIB
Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak Hadir - JPNN.COM
Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy (kanan) bersama Ketua Umum PPP periode 2025-2030 Agus Suparmanto (kiri) memberikan keterangan di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam proses Muktamar X partai berlambang Ka'bah di Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

Pimpinan Sidang di Muktamar X PPP Qoyum Abdul Jabbar membeberkan kronologi lengkap sebelum Agus Suparmanto menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.

Ini Kronologi Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Konon Mardiono Tak HadirKetua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda)

Baca Juga:

Awalnya, kata Qoyum, Sidang Paripurna I di Muktamar PPP pada Sabtu kemarin dibuka dan dipimpin oleh elite PPP Amir Uskara.

Diketahui, Muktamar X berisi beberapa agenda sebelum menentukan ketum definitif. Semisal sidang pleno dan paripurna. 

Namun, lanjut Qoyum, para muktamirin menolak Amir memimpin Sidang Paripurna I, karena berstatus timses paslon.

Baca Juga:

"Pak Amir sama sekali tidak menghiraukan dan memberi kesempatan untuk peserta mengungkapkan pendapatnya," kata dia kepada awak media, Senin (29/9).

Qoyum mengatakan Amir sampai mencabut hak muktamirin saat memimpin Sidang Paripurna I dengan meminggirkan suara peserta.

Begini kronologi eks Mendag Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi dalam proses Muktamar X PPP yang sempat diwarnai kericuhan. Mardiono...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agus Suparmanto  PPP  Ketum PPP  Muktamar X PPP  Muktamar PPP  Mardiono  Qoyum Abdul Jabbar.  Aklamasi 
BERITA AGUS SUPARMANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp