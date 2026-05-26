Ini Langkah Bea Cukai Dorong Pelaku UMKM Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Nasional

Selasa, 26 Mei 2026 – 20:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja.

UMKM menjadi pilar utama dalam menggerakkan roda ekonomi nasional melalui berbagai kontribusi strategis.

Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor terbilang cukup rendah.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia hanya sekitar 15,7 persen dari total ekspor.

Hal ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya menggenjot jumlah pelaku usaha yang go international melalui berbagai inisiatif, seperti program dukungan ekspor yang dilaksanakan Bea Cukai.

Sebagai perwujudan dukungan ekspor, Bea Cukai melaksanakan asistensi pada pelaku UMKM di berbagai wilayah.

Kegiatan ini difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas dan daya saing produk UMKM binaan agar mampu menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

Bea Cukai Jagoi Babang menyelenggarakan asistensi UMKM berorientasi ekspor kepada pelaku UMKM di wilayah kerjanya pada Rabu (29/4).