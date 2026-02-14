Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Langkah Bupati Sofyan Agar Guru Non-ASN Terima TPG

Senin, 16 Februari 2026 – 02:02 WIB
Ini Langkah Bupati Sofyan Agar Guru Non-ASN Terima TPG
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi (kiri) pada pelantikan pengurus HIMPAUDI Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/HO/Diskominfo Kabupaten Gorontalo

jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penugasan untuk melindungi hak profesional guru non-ASN di daerahnya.

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan kebijakan itu diambil agar proses sertifikasi pendidik tetap dapat berjalan sesuai ketentuan, meskipun terdapat regulasi nasional yang membatasi pengangkatan tenaga honorer.

Sofyan mengatakan SK Penugasan tersebut merupakan dokumen krusial yang menjadi syarat utama bagi guru non-ASN, untuk mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi profesional mereka.

"Pemerintah daerah tidak lagi dapat mengangkat tenaga honorer ke status ASN atau PPPK secara mandiri, namun penerbitan SK Penugasan tetap dimungkinkan secara regulasi," kata Sofyan.

"Langkah ini kami tempuh agar hak sertifikasi para guru tetap terlindungi tanpa melanggar aturan nasional yang berlaku," ucapnya.

Selain penerbitan SK, Bupati Sofyan juga mengklarifikasi tentang realisasi TPG, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPG ke-13 yang sempat mengalami kendala pada tahun anggaran sebelumnya.

Dia memastikan seluruh tunjangan tersebut kini telah direalisasikan kepada para penerima.

Bupati menjelaskan bahwa keterlambatan yang terjadi sebelumnya murni disebabkan oleh jadwal transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah, bukan karena kendala administratif di internal Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menempuh langkah ini agar guru non-ASN bisa terima tunjangan profesi guru atau TPG. Daerah lain bagaimana?

