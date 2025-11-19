Ini Langkah Nyata Pertamina Dukung Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pentingnya transformasi sektor logistik nasional sebagai kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

AHY mengatakan ekonomi Indonesia akan makin tumbuh dan maju, termasuk memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat jika ditopang oleh sektor konektivitas yang berdaya saing.

"Kami ingin sektor logistik Indonesia makin maju. Tema besar tahun ini adalah transforming logistics, transforming Indonesia . Sangat relevan dengan arah pembangunan kita ” ujar AHY dalam sambutannya saat membuka ALFI Convex 2025, ajang tahunan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia dikutip Selasa (18/11).

AHY juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. kerja sama dan kolaborasi antar semua stakeholder adalah kunci sukses. Prinsipnya, no one and no region left behind.

"Kami ingin pertumbuhan ekonomi tinggi disertai pemerataan dan keberlanjutan," ujarnya.

AHY menegaskan, visi Indonesia Emas 2045 menuntut kerja keras dan percepatan nyata. Waktunya tinggal dua dekade, fase yang sangat singkat dalam perspektif sejarah.

Semua harus melipatgandakan upaya, mendorong pertumbuhan hingga 8% dan meningkatkan GDP per kapita agar setara negara maju. Prosperity dan sustainability harus bergandengan tangan.

Sejalan dengan semangat transformasi tersebut, Pertamina Group melakukan sejumlah aksi nyata sebagai dukungan transformasi logistik nasional.