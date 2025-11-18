Close Banner Apps JPNN.com
Ini Langkah Strategis Bea Cukai dalam Mendukung Proses Bisnis Ekspor dan Impor

Selasa, 18 November 2025 – 12:29 WIB
Bea Cukai melaksanakan serangkaian kegiatan Customs Visit Customer (CVC) ke sejumlah perusahaan di wilayah kerjanya dalam mendukung kelancaran proses bisnis ekspor dan impor melalui optimalisasi pelayanan dan pengawasan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BELAWAN - Bea Cukai melalui dua unit vertikalnya, yaitu Bea Cukai Belawan dan Bea Cukai Bandung, melaksanakan serangkaian kegiatan Customs Visit Customer (CVC) ke sejumlah perusahaan di wilayah kerjanya.

Kunjungan ini bertujuan meninjau proses bisnis perusahaan, sekaligus memetakan proyeksi aktivitas perdagangan hingga akhir tahun untuk memastikan capaian target penerimaan negara.

Bea Cukai Belawan melaksanakan serangkaian CVC ke sejumlah perusahaan dengan tingkat aktivitas ekspor-impor tinggi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan.

CVC dilakukan ke PT Perkebunan Nusantara IV pada Senin (27/10), PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) pada Kamis (30/10).

Selanjutnya, CVC dilaksanakan di PT Multimas Nabati Asahan pada Jumat (31/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Ahmad Luthfi menyatakan kegiatan CVC merupakan upaya strategis untuk menggali informasi langsung dari pelaku usaha mengenai rencana ekspor dan impor mereka menjelang tutup tahun.

"Kami perlu memahami trajectory kegiatan perdagangan para mitra usaha agar dapat memproyeksikan capaian penerimaan negara secara lebih akurat," kata Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Selasa (18/11).

Menurut Ahmad Luthfi, informasi dari lapangan sangat berharga untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pihaknya.

CVC merupakan langkah strategis Bea Cukai dalam mendukung kelancaran proses bisnis ekspor dan impor melalui optimalisasi pelayanan dan pengawasan

