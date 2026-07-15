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Ini Lawan Timnas Voli Indonesia di Perebutan Ranking AVC U18 Volleyball Championship 2026

Rabu, 15 Juli 2026 – 03:03 WIB
Ini Lawan Timnas Voli Indonesia di Perebutan Ranking AVC U18 Volleyball Championship 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Voli Indonesia saat melawan Hong Kong dalam AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Selasa (14/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, TIONGKOK - Timnas Voli Indonesia akan jumpa Kirgistan pada perebutan ranking 9 hingga 16 ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Muhamad Rizqi Maulana dan kolega meraih kemenangan di laga pemungkas fase grup lawan Hong Kong dengan skor 3-0 (25-16, 25-14, 25-20) di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Selasa (14/7).

Pada laga itu, Bayu Pamungkas menjadi bintang seusai menjadi top skor dengan catatan 17 angka.

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Pemain lainnya yakni Rizki menambahkan dengan 14 poin. Sedangkan Rismana Muniar Ditto yang menutup dengan 11 angka.

Perolehan hasil tersebut membuat skuad Garuda Muda akan jumpa Kirgistan yang sama-sama menghuni peringkat keempat pada Pool C.

Skuad asuhan Aliev Bakyt itu belum pernah meraih kemenangan seusai kalah dari Pakistan (0-3), Thailand (0-3), dan Kazakhstan (1-3).

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Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Odyk Hermanto rencananya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melawan Kirgistan.

Adapun skuad Garuda Muda punya waktu jeda pada Rabu (15/7) sebelum menghadapi satu hari setelahnya.

Timnas voli Indonesia dipastikan lawan Kirgistan pada perebutan ranking 9 hingga 16 ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026, Selasa (14/7)

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TAGS   Timnas Voli Indonesia  AVC U18 Volleyball Championship 2026  voli  Timnas Voli 
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