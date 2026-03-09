Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ini Lho yang Dimaksud Pemerintah soal Cadangan BBM 20 Hari

Senin, 09 Maret 2026 – 07:44 WIB
Ini Lho yang Dimaksud Pemerintah soal Cadangan BBM 20 Hari - JPNN.COM
Ilustrasi - Pemandangan di Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Fatemeh Bahrami - Anadolu Agency/py

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi mengatakan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencukupi, dan Pertamina siap menjaga pasokan.

Kholid menjelaskan cadangan sekitar 20 hari bukan berarti setelah itu BBM akan habis, karena Pertamina tentu terus melakukan stabilisasi stok.

"Untuk itu, masyarakat diminta tenang, tidak panik dan tidak melakukan penimbunan karena justru berdampak buruk terhadap ekonomi," ujar dia dikutip Senin (9/3).

Baca Juga:

Kholid mengatakan terdapat tiga jenis cadangan energi yaitu, cadangan strategis, cadangan penyangga energi dan cadangan operasional. 

“Dan yang disebut cadangan 20-23 hari, adalah cadangan operasional yang disediakan badan usaha seperti Pertamina,” jelasnya.

Nah, untuk cadangan operasional disediakan oleh Pertamina yang sifatnya sirkuler, sehingga jika terpakai disediakan stok lagi dari sumber-sumber impor.

Sedangkan cadangan penyangga energi, tambahnya, bersifat mandatori dan harus disediakan pemerintah sesuai kemampuan keuangan negara. 

Ketentuan tersebut diatur melalui Perpres Nomor 96 tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang harus disediakan oleh pemerintah.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi mengatakan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencukupi, dan Pertamina siap menjaga p

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BBM  Cadangan BBM  Bisnis  energi  Idulfitri 
BERITA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp