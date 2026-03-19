JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Lokasi Pemakaman Bos Djarum Michael Bambang Hartono

Kamis, 19 Maret 2026 – 22:48 WIB
Pemilik Djarum Michael Bambang Hartono. FOTO: Djarum Foundation.

jpnn.com, KUDUS - Pemilik Grup Djarum Michael Bambang Hartono akan dimakamkan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Michael Bambang Hartono meninggal dunia pada Kamis (19/3/2026) pukul 13.15 waktu Singapura.

"Keputusan tersebut diambil setelah melalui rapat internal keluarga," kata Senior Manager Public Affair PT Djarum Kudus Purwono Nugroho di Kudus, Kamis.

Dia menyampaikan lokasi pemakaman telah ditetapkan di kompleks makam keluarga di Godo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada latar belakang keluarga, mengingat leluhur almarhum berasal dari wilayah tersebut, meski semasa hidupnya lebih banyak menetap di Jakarta, sedangkan anggota keluarga lainnya tersebar di berbagai daerah.

Namun, keluarga besar Michael Bambang Hartono yang merupakan Chairman PT Djarum masih memiliki kediaman di Kabupaten Rembang.

Sebelum dimakamkan, jenazah almarhum akan disemayamkan di dua lokasi. Pada 20-22 Maret 2026, jenazah akan disemayamkan di Grand Heaven, Jakarta, tepatnya di ruang 103–105 dan 107–108. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke Kabupaten Kudus untuk disemayamkan kembali di GOR Jati Kudus pada 22-25 Maret 2026.

Adapun rangkaian misa dan upacara pemakaman meliputi, misa tutup peti pada 20 Maret 2026 pukul 19.00 WIB di Grand Heaven, Jakarta. Sedangkan misa malam pada 24 Maret 2026, pukul 18.00 WIB di GOR Jati Kudus.

Jenazah bos Djarum Michael Bambang Hartono yang wafat di Singapura masih dalam proses pemulangan ke Indonesia.

