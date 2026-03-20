Ini Lokasi Salat Idulfitri di Jakarta Pada Jumat 20 Maret

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 76 lokasi di wilayah Kota Jakarta dijadwalkan menggelar tempat Salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Jumat (20/3) pagi.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginformasikan pada Kamis (19/3) malam, lokasi ibadah Salat Id tersebut tersebar pada lima wilayah Kota Jakarta.

PP Muhammadiyah menyebut untuk wilayah Jakarta Barat menyediakan 22 titik lokasi Salat Id, termasuk Masjid Raya Muhammadiyah Uswatun Hasanah Kedaung Kali Angke Cengkareng hingga Lapangan SMA Negeri 2 Jakarta.

Wilayah Jakarta Selatan memiliki 15 lokasi, seperti Komplek Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Masjid Ataqwa Kebayoran Baru, hingga Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA.

Jakarta Timur memiliki 14 titik, di antaranya Masjid Nurul Islam Cililitan, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cakung, hingga area Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipayung Lapangan Nizamia Andalusia School.

Jakarta Utara menyediakan 14 lokasi Salat Id, termasuk Masjid Darusy-Syfa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Masjid Al Furqon Jalan Kampung Bahari Gang 2 A4 RT 006 RW 004 Tanjung Priok (SD Muhammadiyah 17), hingga area Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cilincing Langgar Kidoel di Lapangan PT Gaya Motor.

Sebanyak 11 lokasi pelaksanaan juga tersebar di Jakarta Pusat, meliputi halaman Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, halaman Perguruan Muhammadiyah Jalan KH Mas Mansur 65 Tanah Abang, hingga Lapangan SDN 05 Petamburan.

Pencarian lokasi juga dapat dilakukan melalui aplikasi seluler MASA, yang menghadirkan fitur khusus untuk membantu menemukan tempat saalat terdekat, atau mengakses https://s.id/LokasiSalatIdulfitri1447H guna mengetahui lokasi di sekitar tempat tinggal.(antara/jpnn)