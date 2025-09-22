Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Motif Pembunuhan Mbak HJ yang Ditemukan Nyaris Tanpa Busana

Senin, 22 September 2025 – 08:14 WIB
Ini Motif Pembunuhan Mbak HJ yang Ditemukan Nyaris Tanpa Busana - JPNN.COM
Ilustrasi pembunuhan: dok jpnn

jpnn.com - Polisi mengungkap dugaan motif pria berinisial RS (33) melakukan pembunuhan terhadap Mbak HJ, (19), seorang karyawati PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Sulawesi Barat.

Kasus pembunuhan itu kini sedang ditangani oleh penyidik Polres Pasangkayu.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu AKP Rully Marwan menyebut pelaku sudah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif.

Baca Juga:

AKP Rully menerangkan bahwa kasus pembunuhan perempuan muda itu terungkap setelah ada laporan orang hilang pada Kamis (18/9).

Kemudian pada Sabtu pagi (20/9) sekitar pukul 08.00 WITA, Mbak HJ ditemukan tewas mengenaskan di kebun kelapa milik warga Dusun Tangga-tangga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu.

Mayat perempuan itu ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana, sementara pakaian seragamnya terlilit di leher.

Baca Juga:

Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Ako untuk dilakukan pemeriksaan luar.

"Malam harinya tim forensik dari RS Bhayangkara Mamuju datang melakukan autopsi," kata Rully.

Polisi mengungkap kronologi dan dugaan motif pembunuhan Mbak HJ yang ditemukan tewas mengenaskan nyaris tanpa busana. Begini kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  motif pembunuhan  karyawati  PNM  Sulawesi Barat  Polres Pasangkayu  Utang  Sakit Hati  Kasus Pembunuhan 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp