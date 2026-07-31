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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ini Nama Anak Pertama Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda

Jumat, 31 Juli 2026 – 12:12 WIB
Ini Nama Anak Pertama Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda - JPNN.COM
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Instagram/angga

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda baru saja mengumumkan kelahiran anak pertama.

Istri Angga Yunanda, Shenina Cinnamon ternyata sudah melahirkan anak pertama pada 20 Juli 2026.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu kemudian diberi nama Segara Nadi Aksatama.

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"Alhamdulillah telah lahir anak kami pada 20 Juli 2026," ungkap Shenina Cinnamon dan Angga melalui akun resmi di Instagram, Kamis (30/7).

Suami istri yang menikah pada 10 Februari 2025 itu kemudian mengungkapkan curahan hati tentang kelahiran buah hati.

Shenina Cinnamon maupun Angga merasa kehadiran anak pertama ini seperti sebuah keajaiban dari sang pencipta.

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"Kehadiranmu di dunia terasa seperti keajaiban yang merangkum segala rasa syukur yang amat dalam. Menjadi orang tuamu adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan, dan hati kami penuh oleh kebahagiaan yang tak tertahankan. Tidak sabar untuk segera mengarungi luasnya kehidupan ini bersama,” bebernya.

Selanjutnya, Shenina Cinnamon dan Angga menulis doa untuk Segara Nadi Aksatama.

Pasangan selebritas Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda baru saja mengumumkan kelahiran anak pertama.

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TAGS   Shenina Cinnamon  angga yunanda  Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon  Shenina Cinnamon melahirkan 
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