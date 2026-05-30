Ini Panduan Memilih Speaker yang Sesuai Gaya Hidup di Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang yang menjadikan rumah tak sekadar tempat tinggal tetapi juga studio mini untuk kerja, panggung karaoke dadakan bersama keluarga, ruang bioskop pribadi, hingga tempat berkumpul yang nyaman.

Di balik semua itu, ada satu elemen yang sering diremehkan yaitu sistem audio.

Persoalannya, banyak yang terjebak dalam logika "makin mahal makin bagus", padahal speaker terbaik adalah speaker yang paling sesuai dengan kebutuhan ruang dan aktivitas penggunanya.

Berikut panduan praktis memilih speaker berdasarkan gaya hidup, bukan sekadar spesifikasi di atas kertas.

Hobi Nonton Film atau Series

Kalau aktivitas utama kamu di ruang keluarga adalah nonton, baik itu film, series, atau olahraga yang kamu butuhkan bukan sekadar volume besar, tetapi kedalaman suara yang imersif. Di sinilah kategori soundbar masuk sebagai solusi paling praktis: satu perangkat, diletakkan di bawah TV, langsung mengangkat kualitas audio secara signifikan tanpa perlu setup rumit.

Soundbar seperti Simbadda CST 380N Orion Bass dari Simbadda dirancang untuk kebutuhan ini, karakter bass yang dalam dan powerful, cocok untuk ruang keluarga yang ingin nuansa sinematik tanpa harus merombak seluruh setup audio.

Bikin Acara atau Gathering di Rumah