Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Pelajaran yang Didapat Jonathan Frizzy Setelah Bebas dari Tahanan

Jumat, 06 Maret 2026 – 10:10 WIB
Ini Pelajaran yang Didapat Jonathan Frizzy Setelah Bebas dari Tahanan - JPNN.COM
Jonathan Frizzy alias Ijonk. Foto: Instagram/ijonkfrizzy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mendapat banyak pelajaran setelah terjerat kasus vape berisi obat keras.

Setelah bebas dari masa tahanan, dia mengaku sangat selektif memilih teman.

"Harus pilih-pilih teman, circle harus benar-benar dijaga," kata Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Ijonk itu merasa dijebak ketika terlibat kasus peredaran vape berisi obat keras.

Oleh sebab itu, Jonathan Frizzy pun kini tidak mudah percaya kepada teman.

"Jangan gampang percaya sama orang," beber kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu.

Baca Juga:

Menurut Jonathan Frizzy, dirinya sempat dendam ketika terseret kasus tersebut.

Walau sempat dendam, dia kini mencoba untuk melupakan dan memilih bangkit.

Aktor Jonathan Frizzy mendapat banyak pelajaran setelah terjerat kasus vape berisi obat keras.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jonathan frizzy  ijonk  Kasus Jonathan Frizzy  jonathan frizzy ditangkap 
BERITA JONATHAN FRIZZY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp