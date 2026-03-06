Ini Pelajaran yang Didapat Jonathan Frizzy Setelah Bebas dari Tahanan

Jumat, 06 Maret 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mendapat banyak pelajaran setelah terjerat kasus vape berisi obat keras.

Setelah bebas dari masa tahanan, dia mengaku sangat selektif memilih teman.

"Harus pilih-pilih teman, circle harus benar-benar dijaga," kata Jonathan Frizzy saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Pria yang karib disapa Ijonk itu merasa dijebak ketika terlibat kasus peredaran vape berisi obat keras.

Oleh sebab itu, Jonathan Frizzy pun kini tidak mudah percaya kepada teman.

"Jangan gampang percaya sama orang," beber kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu.

Menurut Jonathan Frizzy, dirinya sempat dendam ketika terseret kasus tersebut.

Walau sempat dendam, dia kini mencoba untuk melupakan dan memilih bangkit.