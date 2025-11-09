Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Ini Pelaku Begal Sadis yang Bikin Pelajar Terluka Parah

Minggu, 09 November 2025 – 04:00 WIB
Penyidik Polres Rejang Lebong melakukan pemeriksaan terhadap RK (kiri) pelaku perampokan kendaraan bermotor milik seorang pelajar SMP sehingga menyebabkan korbannya mengalami luka parah, Jumat malam, (7/11/2025). ANTARA/HO-Polres Rejang Lebong

jpnn.com, REJANG LEBONG - Aparat kepolisian menangkap pelaku perampokan kendaraan bermotor atau begal terhadap seorang pelajar di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Akibat perampokan itu, korban terluka parah akibat ditusuk dengan menggunakan senjata tajam.

"Tersangka pelakunya ialah RK, umur 17 tahun, warga Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. Tersangka ini ditangkap pada Jumat malam saat bersembunyi di kontrakan teman perempuannya," kata Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjuntak, Sabtu.

Dia menyatakan kasus perampokan kendaraan bermotor atau begal ini terjadi pada Jumat (7/11) sekitar pukul 15.00 WIB, dengan korbannya ialah Marchel Handika (15) seorang pelajar SMP yang tinggal di Desa Air Pikat, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Dia menjelaskan kejadian perampokan kendaraan bermotor ini terjadi di jalanan Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah.

Akibat kejadian itu korban mengalami luka tusuk oleh senjata tajam jenis pisau di bagian dada dan rusuk kanan serta luka di bagian hidung.

Selain mengalami luka yang cukup parah, kata dia, korban juga kehilangan satu unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah dengan nomor polisi A-3729-OO, serta satu unit handphone merek OPPO A54 warna biru.

Menurut dia, penangkapan tersangka pelaku yang masih berstatus pelajar SMA sederajat ini bermula pada pukul 16.00 WIB unit Opsnal Satreskrim Polres Rejang Lebong melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas (pasal 365 KUHP).

Akibat pelaku begal, korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan rusuk kanan serta luka di bagian hidung.

