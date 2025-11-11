Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Yogyakarta, Dipicu Masalah di Sarkem, Hmmm

Selasa, 11 November 2025 – 09:19 WIB
Ini Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Yogyakarta, Dipicu Masalah di Sarkem, Hmmm - JPNN.COM
Tersangka BSY (26) dihadirkan saat konferensi pers pengungkapan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa di Mapolsek Jetis, Kota Yogyakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Luqman Hakim.

jpnn.com - Polisi menangkap seorang pria berinisial BSY (26), tersangka pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jetis, Kota Yogyakarta.

Sebelum ditangkap, BSY sempat buron selama setahun lamanya.

Kepala Polsek Jetis Kompol Sumalugi mengatakan pelaku yang merupakan warga Gowongan, Jetis, ditangkap di rumahnya setelah sebelumnya sempat masuk daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

"Tersangka pada saat sebelum ditangkap ini memang sempat menghilang. Saat dipanggil oleh penyidik dan kami cari ke rumah maupun ke tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat kumpulnya, pelaku tidak ada," ujar dia, Senin (10/11/2025).

Sumalugi menjelaskan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 7 September 2024, sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah warung, kawasan Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.

Kejadian bermula ketika korban bersama seorang temannya sedang berkaraoke di kawasan Pasar Kembang (Sarkem).

Baca Juga:

Di tempat hiburan itu, korban tidak sengaja bersenggolan dengan pelaku hingga memicu adu mulut dan terjadi aksi pemukulan terhadap korban.

"Sebenarnya pada saat peristiwa di karaoke itu sudah bisa diselesaikan, artinya sudah sepakat bahwa persoalan itu tidak berkepanjangan," ujar dia.

Pria penganiaya mahasiswa di Yogyakarta ini ditangkap setelah setahun buron. Penganiayaan berawal dari masalah di Pasar Kembang (Sarkem).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penganiaya  penganiayaan  Mahasiswa  Yogyakarta  Ditangkap  Sarkem 
BERITA PENGANIAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp