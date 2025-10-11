Ini Pelatih Baru Semen Padang, Bukan Nama Asing di Liga Indonesia

jpnn.com - PADANG - Pengurus Semen Padang tak butuh waktu lama mendapatkan pengganti Eduardo Almeida di kursi pelatih.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, memilih Dejan Antonic.

"Kami menyambut Coach Dejan Antonic ke keluarga besar Semen Padang FC. Dia adalah sosok pelatih berpengalaman dengan rekam jejak yang panjang di sepak bola Indonesia maupun Asia. Kami percaya, dengan pengalaman dan karakter kepemimpinannya, Dejan mampu membawa tim ini bangkit dan kembali ke jalur positif,” ujar CEO Semen Padang FC Win Bernadino.

Dejan Antonic bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Belgrade, Yugoslavia, itu pernah menangani Persib Bandung pada 2016, kemudian berkarier di luar negeri bersama South China dan Hong Kong Rangers FC.

Pada 2018, Dejan kembali ke Indonesia untuk menangani Borneo FC, lalu berlanjut ke Madura United pada musim 2019.

Musim 2020–2021, ia melatih PSS Sleman, sebelum menakhodai PS Barito Putera pada 2023. Setelah itu, Dejan kembali berkarier di Tiongkok bersama Jinan XingZhou (2023) dan Foshan Nanshi (2024).