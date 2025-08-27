Ini Pemenang Tokopedia & TikTok Shop Terbukti Paling NYAM! 2025

jpnn.com, JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop menggelar ajang apresiasi tahunan Terbukti Paling NYAM! 2025 pada Rabu (27/8).

Ajang itu untuk mengapresiasi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM di sektor makanan dan minuman, yang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 41,15% terhadap PDB industri non-migas dan 7,2% terhadap PDB nasional pada kuartal I 2025, tumbuh 6,04% (yoy).

"Kami terus memberikan panggung seluas-luasnya bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Category Development Senior Lead Tokopedia dan TikTok Shop, Sherine Pranata.

Tokopedia dan TikTok Shop mencatat peningkatan signifikan pada semester I 2025, termasuk jumlah pesanan kategori Groceries (termasuk makanan dan minuman) naik 134,75% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Adapun produk makanan dan minuman yang paling laris di Tokopedia dan TikTok Shop sepanjang semester I 2025 di antaranya adalah Bakso Aci, Madu, Crisp and Chips, Cuka Apel, dan Muesli Breakfast.

Selain itu, 5 wilayah di Indonesia yang mengalami peningkatan transaksi pada kategori Makanan dan Minuman adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

“Pertumbuhan pesanan yang signifikan ini mencerminkan kepercayaan konsumen terhadap produk buatan pelaku usaha lokal," ujarnya.