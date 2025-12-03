Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Ini Pemicu Infertilitas Pada Wanita, Bukan Air Galon

Rabu, 03 Desember 2025 – 00:30 WIB
Dokter menegaskan bahwa air galon guna ulang bukanlah penyebab infertilitas pada wanita. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah maraknya mitos tentang penyebab infertilitas, salah satu yang paling sering beredar adalah anggapan bahwa meminum air dari galon guna ulang menjadi biang keladi gangguan kesuburan.

Faktanya, para dokter menegaskan bahwa air tersebut bukanlah penyebab infertilitas.

Para pakar dan praktisi medis menegaskan bahwa ada faktor yang jauh lebih kuat, lebih nyata, dan sering terjadi tanpa disadari para wanita.

Faktor pemicu infertilitas paling berpengaruh adalah gaya hidup tidak sehat yang kemudian secara tidak disadari memicu masalah gangguan reproduksi yang tidak terlihat, seperti PCOS, polip, dan miom.

"Memang yang saat ini paling berhubungan dengan gangguan gaya hidup adalah infertilitas yang disebabkan oleh gangguan ovulasi," kata Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Gita Pratama.

Gaya hidup pasif dan pola makan tinggi gula dapat memicu obesitas serta gangguan hormonal seperti PCOS yang membuat ovulasi tidak teratur.

Selain itu, polip dan miom yang sering tidak terdeteksi dapat mengacaukan menstruasi dan mengganggu proses kehamilan.

Gangguan seperti polip, miom, dan ketidakteraturan ovulasi dapat membuat haid mundur berminggu-minggu atau bahkan muncul dua kali dalam sebulan.

