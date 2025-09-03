Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ini Penyebab Asrama Polsek Serpong Tangsel Terbakar

Rabu, 03 September 2025 – 23:48 WIB
Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di lokasi Asrama Polsek Serpong yang dilanda kebakaran pada Rabu (3/9/2025). ANTARA/Azmi

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Asrama Polsek Serpong di wilayah Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, terbakar pada Rabu siang.

Polisi menyebut penyebab kebakaran diduga berawal dari rentetan api di salah satu rumah kosong.

"Api berawal dari salah satu rumah kosong yang lokasinya berada di tengah-tengah. Karena cuacanya sangat terik, kemudian anginnya cukup kencang, sehingga kemudian api tersebut membesar," kata Kepala Polres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang, Rabu.

Dalam peristiwa kebakaran itu, sedikitnya ada 20 unit rumah dinas Kepolisian Sektor (Polsek) Serpong hangus terbakar.

"Kurang lebih ada 20 rumah yang terbakar," ujarnya.

Kapolres mengatakan pihaknya telah mendirikan posko di aula Kantor Kecamatan Serpong untuk penampungan sementara korban yang terdampak kebakaran.

"Jadi, kami lagi mendata, yang pasti ada 20 kepala keluarga yang terdampak. Tidak ada korban jiwa, semuanya selamat, tidak ada sesuatu hal apa pun yang menonjol," jelasnya.

Victor menambahkan bahwa untuk memadamkan kobaran api yang membakar seluruh bangunan dibutuhkan waktu hingga satu jam lebih dengan 10 unit kendaraan pemadam kebakaran (damkar) dari Tangerang Selatan, satu unit damkar dari BSD Sinarmas, serta satu unit kendaraan water cannon milik Polres Tangerang Selatan.

TAGS   Tangsel  Serpong  kebakaran  Rumah Dinas Polisi 
