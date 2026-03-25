Ini Penyebab Dean James Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengumumkan bek Go Ahead Eagle, Dean James, dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk menjalani pertandingan FIFA Series pada akhir pekan ini.

“sSemua malam ini (para pemain timnas) datang. Kalau Dean James memang kami batalkan, karena kan memang hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan,” kata Sumardji saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat pada Rabu.

“Jadi karena itu yang kami panggil 24. Nah karena hanya 23 itu yang bisa didaftarkan, maka satu (pemain) dicoret,” katanya melanjutkan.

Sebelumnya James masuk dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia untuk FIFA Series berisi 24 pemain, yang diumumkan PSSI pada Sabtu (21/3). Pemain 25 tahun itu lolos dari pemangkasan skuad awal yang sebelumnya berisi 41 pemain.

Sumardji menegaskan bahwa alasan pencoretan James murni karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan masuk skuad final timnas.

“Nah, kalau hanya tersisa satu orang terus disuruh di tribun, atas itu kan mental pemain kan (jadi) nggak bagus juga,” ujarnya.

Ia juga mengonfirmasi bahwa pencoretan itu juga sepengetahuan pelatih timnas John Herdman.

“Iya, saya juga yang memberikan saran masukan ke John Herdman, karena kan kita memanggil cuma 24 orang (pemain). Nah kalau manggil 24 orang, 23 kita daftarkan semua ya kan secara otomatis kan menyisakan satu orang. Kalau satu orang itu kan ya, lebih baik tidak usah dipanggil lah saya bilang gitu,” katanya.