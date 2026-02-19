Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Ini Penyebab Harga Nintendo Switch 2 Naik

Kamis, 19 Februari 2026 – 15:00 WIB
Ini Penyebab Harga Nintendo Switch 2 Naik
Nintendo Switch Fortnite Limited Edition. Foto: Engadget

jpnn.com - Harga konsol gim terbaru Nintendo Switch 2 berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Penyebabnya bukan karena penjualan yang buruk, melainkan lonjakan harga komponen memori global yang dipicu persaingan industri kecerdasan buatan (AI).

Nintendo sedang mempertimbangkan penyesuaian harga di tengah meningkatnya biaya produksi, terutama untuk komponen DRAM.

Saat diluncurkan pada 2025, konsol ini dijual seharga USD449,99 atau sekitar Rp7,5 juta.

Namun, harga tersebut dinilai sulit dipertahankan jika tekanan biaya terus berlanjut.

Presiden Nintendo, Shuntaro Furukawa, sebelumnya menyampaikan belum ada rencana langsung untuk menaikkan harga.

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan penyesuaian apabila harga komponen terus melonjak.

Menariknya, potensi kenaikan harga terjadi justru ketika performa penjualan Switch 2 terbilang kuat.



TAGS   Nintendo  Nintendo Switch  harga Nintendo Switch 2  Konsol gim 
