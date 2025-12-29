Ini Penyebab Jaja Miharja Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Senin, 29 Desember 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Jaja Miharja dikabarkan kembali dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh anak Jaja Miharja, Vita. Dia mengatakan bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit dan sudah diizinkan pulang.

"Iya sudah (diizinkan pulang ke rumah)," ungkap Vita saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Menurutnya, kondisi Jaja Miharja sekarang sudah jauh lebih membaik.

Meski demikian, aktor berusia 81 tahun itu masih harus mengonsumsi obat.

"Masih (minum obat). Sekitar 12 obat setiap minum," beber Vita.

Selain itu, Vita mengungkap penyebab Jaja Miharja sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Dia menyebut host Kuis Dangdut itu mengalami masalah pada bagian kaki.