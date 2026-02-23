Ini Penyebab Kawanan Gajah di Siak Mengamuk, Semoga Kejadian Serupa Tidak Terulang

jpnn.com, SIAK - Kawanan gajah mengamuk di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.

Bupati Siak Afni mengatakan peristiwa tersebut terjadi setelah seekor anak gajah berusia sekitar satu bulan terperosok ke dalam septic tank milik warga.

Afni mengatakan selama ini kawanan gajah yang melintas di wilayah tersebut dikenal tidak pernah mengganggu masyarakat.

“Mereka biasanya hanya melewati area tersebut sebagai jalur perlintasan. Namun kali ini, kawanan gajah menunjukkan perilaku agresif karena berupaya menyelamatkan anaknya yang terjebak,” kata Afni, Minggu (22/2).

Proses evakuasi melibatkan tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Polres Siak, serta unsur TNI.

“Petugas bersama warga bahu-membahu mengeluarkan anak gajah dari dalam septic tank dengan hati-hati agar tidak menimbulkan cedera,” lanjut Afni.

Setelah upaya penyelamatan berlangsung, anak gajah akhirnya berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat dan langsung dikembalikan ke kawanannya yang telah menunggu di sekitar lokasi.

“Begitu anak gajah dilepaskan, induknya terlihat langsung menghampiri dan melindungi anaknya. Kawanan gajah yang sebelumnya tampak gelisah pun berangsur tenang dan kemudian melanjutkan perjalanan,” ungkap Afni.