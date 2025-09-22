Close Banner Apps JPNN.com
Ini Penyebab Kekalahan Persija Jakarta dari PSM Makassar

Senin, 22 September 2025 – 07:06 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - PAREPARE - Juru Taktik Persija Jakarta Mauricio Souza optimistis para pemainnya tidak akan drop setelah kalah 0-2 dari PSM Makassar pada pekan ke-6 BRI Super League, di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam WIB.

“Kami tidak goyah. Saya punya satu tim dengan rasa tanggung jawab yang besar. Kekalahan pada pekan ke-6 tidak akan membuat kami drop," ujar Coach MS.

Dia memang kecewa dengan hasil yang diraih. Persija datang dari Jakarta ke Parepare bukan untuk jalan-jalan, melainkan memburu kemenangan.

MS mencatat sejumlah hal yang menjadi alasan timnya tidak mampu meraih poin penuh, bahkan satu poin pun dari PSM.

Persija tampil tidak dengan skema terbaiknya.

Aliran bola didominasi bola-bola panjang. Padahal, karakter Macan Kemayoran mengkreasi serangan dari kaki ke kaki.

“Kami masih di awal kompetisi. Saya tidak berpikir kami bisa menjadi juara tanpa pernah kalah dari siapa pun. Tentu saja, kami tidak ingin kalah, tetapi kompetisi ini memang tidak mudah dan saya selalu mewaspadai hal itu,” tuturnya. (pid/jpnn)

Klasemen BRI Super League
Persija Jakarta menelan kekalahan pertama di BRI Super League musim ini. Apa kata MS?

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Persija  klasemen Super League  Super League  Persija Jakarta  PSM Makassar 
