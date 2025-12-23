Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ini Penyebab Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang, Oooh..

Selasa, 23 Desember 2025 – 06:41 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - PADANG - Persija Jakarta menelan pil pahit saat bertandang ke kandang Semen Padang pada pekan ke-15 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Minggu (22/12) malam WIB.

Pada saat persaingan papan atas klasemen sedang ketat, Persija malah kalah.

Gol dianulir dan dua kartu merah mewarnai perjuangan Persija di Padang. Si Macan Kemayoran keok 0-1.

Figo Dennis menerima kartu kuning kedua pada menit ke-37 dan Fabio Calonego mendapat kartu merah pada menit 90+6.

Satu-satunya gol yang tercipta pun lahir dari kurang tepatnya Jordi Amat dalam menghalau bola pada menit ke-82. Bunuh diri.

Persija mampu mencetak gol melalui sepakan Maxwell Souza di masa tambahan waktu.

