Ini Penyebab Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang, Oooh..
Selasa, 23 Desember 2025 – 06:41 WIB
jpnn.com - PADANG - Persija Jakarta menelan pil pahit saat bertandang ke kandang Semen Padang pada pekan ke-15 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Minggu (22/12) malam WIB.
Pada saat persaingan papan atas klasemen sedang ketat, Persija malah kalah.
Gol dianulir dan dua kartu merah mewarnai perjuangan Persija di Padang. Si Macan Kemayoran keok 0-1.
Figo Dennis menerima kartu kuning kedua pada menit ke-37 dan Fabio Calonego mendapat kartu merah pada menit 90+6.
Satu-satunya gol yang tercipta pun lahir dari kurang tepatnya Jordi Amat dalam menghalau bola pada menit ke-82. Bunuh diri.
Persija mampu mencetak gol melalui sepakan Maxwell Souza di masa tambahan waktu.