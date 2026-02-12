Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Ini Penyebab Sejumlah Kios di Pasar Cipulir Sepi

Kamis, 12 Februari 2026 – 09:03 WIB
Ini Penyebab Sejumlah Kios di Pasar Cipulir Sepi - JPNN.COM
Ilustrasi kios sepi. ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkap penyebab sejumlah kios cenderung sepi setelah mengikuti hak pakai kios yang ditetapkan Pasar Jaya.

"Pengelolaan kios di Pasar Cipulir mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pasar Jaya, yakni hak pakai kios atau tempat usaha berlaku selama 20 tahun atau menyesuaikan masa pakai dengan bangunan pasar," kata Manager Area Pasar Jaya 10, Muhammad Ikhsan, Kamis (12/2).

Ikhsan mengungkapkan, ada sejumlah kondisi yang menyebabkan munculnya kios-kios yang ditutup atau diberikan keterangan penutupan sementara.

Baca Juga:

Salah satunya penutupan dapat terjadi jika pedagang tidak memenuhi kewajiban pembayaran yakni sistem pengelolaan kas non-tunai (CMS/Cash Management System) Pasar Jaya.

"Jadi proses penutupan sementara itu bila pedagang tidak membayar biaya pengelolaan pasar atau CMS," katanya.

Dalam ketentuannya, pengelola akan memberikan peringatan satu sampai tiga, surat pemberitahuan penutupan sementara sampai ke pembatalan tempat usaha.

Baca Juga:

Kemudian, alasan lainnya, yakni perubahan pola belanja ke pemesanan secara daring atau jarak jauh yang dilakukan pedagang grosir.

Pasar Cipulir dikenal sebagai salah satu sentra tekstil grosir selain Tanah Abang dengan segmentasi harga yang lebih terjangkau.

Pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkap penyebab sejumlah kios cenderung sepi setelah mengikuti hak pakai kios yang ditetapkan Pasar Jaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pasar Cipulir  Cipulir  kios sepi  sepi pembeli  Omzet Penjualan  Pd Pasar Jaya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp