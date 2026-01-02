Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Peran 2 Pelaku Penganiayaan Pedagang di BKT Jaktim

Jumat, 02 Januari 2026 – 04:00 WIB
Ini Peran 2 Pelaku Penganiayaan Pedagang di BKT Jaktim - JPNN.COM
Dua pelaku (kiri-kanan) berinisial SA dan SR yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan pedagang di kawasan bantaran Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur (Jaktim) saat ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Timur, Rabu (31/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menjelaskan dua pelaku penganiayaan terhadap seorang pedagang di kawasan bantaran Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur.

Kedua pelaku yang ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Timur pria berinisial SA dan SR.

"Untuk SA ini perannya adalah meminta atau memungut uang dari pedagang, sedangkan SR melakukan tindakan kekerasan sehingga korban mengalami luka," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Kamis (1/1/2026).

Baca Juga:

Kedua pelaku telah diamankan setelah kasus tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian publik.

Alfian menjelaskan SA dan SR memiliki peran berbeda dalam peristiwa yang berujung pada luka yang dialami korban itu.

Dari hasil penyelidikan sementara, SA diduga sebagai pihak yang kerap meminta uang kepada pedagang dengan dalih sebagai "uang jasa". Saat menagih, SA juga disebut membawa senjata tajam.

Baca Juga:

"SA ini perannya menagih atau meminta jasa dengan membawa senjata tajam," ujar Alfian.

Penagihan itu kerap menimbulkan ketegangan antara pedagang dan penagih. Saat dimintai uang, korban meminta tanda bukti resmi atau aturan yang menjadi dasar pungutan tersebut.

Polisi menjelaskan dua pelaku penganiayaan terhadap seorang pedagang di kawasan bantaran Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penganiayaan  BKT  Jaktim  Polda Metro Jaya  Banjir kanal timur 
BERITA PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp