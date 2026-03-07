Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Perkembangan Kasus Resbob dan Bigmo Seusai Ditetapkan Sebagai Tersangka

Sabtu, 07 Maret 2026 – 04:43 WIB
Ini Perkembangan Kasus Resbob dan Bigmo Seusai Ditetapkan Sebagai Tersangka - JPNN.COM
Tersangka ujaran kebencian rasisme, Adimas Firdaus alias Resbob. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Azizah Salsha atau yang akrab disapa Zize melaporkan YouTuber Bigmo dan Resbob atas dugaan pencemaran nama baik.

Kini, laporan Azizah Salsha terhadap Resbob dan Bigmo telah memasuki babak baru.

Kuasa hukum Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama, pun buka suara mengenai perkembangan kasus tersebut.

Baca Juga:

1. Ditetapkan sebagai Tersangka

YouTuber Resbob dan Bigmo resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan selebgram Azizah Salsha atau Zize.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Azizah Salsha, Anandya Dipo Pratama saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

"Hari ini kami datang selaku kuasa hukum Azizah untuk mengambil SP2HP terkait perkembangan pemberitahuan hasil penyidikan yang sudah menetapkan Bigmo dan Resbob sebagai tersangka," ujar Anandya Dipo Pratama kepada awak media.

Baca Juga:

"Saya baru diberi tahu dalam minggu ini," sambungnya saat ditanya sejak kapan penetapan tersangka tersebut.

2. Dijadwalkan Pemeriksaan

Setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Dittipidsiber Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap kakak beradik tersebut.

Azizah Salsha atau dikenal dengan Zize, melaporkan YouTuber Bigmo dan juga Resmob atas dugaan pencemaran nama baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Resbob  Bigmo  Resbob dan Bigmo jadi tersangka  Azizah Salsha 
BERITA RESBOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp