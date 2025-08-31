Close Banner Apps JPNN.com
Ini Permintaan Ayah Affan Kurniawan kepada Prabowo

Minggu, 31 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Presiden Prabowo subainto berdialog dengan kedua orang tua Affan Kurniawan, di rumah duka Jalan Blora, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2025). Kepala Negara menyampaikan secara langsung duka cita atas tragedi kecelakaan yang menimpa pengendara ojol di tengah aksi demonstrasi. (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

jpnn.com - Zulkifli, ayah dari Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) baracuda milik Brimob Polri menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan itu disampaikan Zulkfli ketika Presiden Prabowo bertakziah dan menyambangi rumahnya di Jalan Tayu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/8) malam untuk menyampaikan belasungkawa

Ketika itu, Zulkifli meminta Presiden Prabowo menegakkan hukum seadil-adilnya dalam insiden yang menewaskan anaknya.

"Cuma saya minta agar (Presiden) menegakkan hukum yang seadil-adilnya," kata Zulkifli saat ditanya awak media usai Presiden mengunjungi rumahnya, diberitakan Antara, Sabtu (30/8/2025).

Saat Presiden bertakziah ke rumahnya selama sekitar 10-20 menit, Zulkifli mengatakan Prabowo menanyakan beberapa hal, seperti berapa jumlah anak yang tinggal di rumah tersebut, sudah berapa lama tinggal di rumah itu, hingga berapa biaya kontrakan yang dibayar Zulkifli.

Zulkifli dan sang istri pun menyampaikan terima kasih karena Presiden Prabowo telah mengunjungi kediaman mereka yang merupakan kontrakan seluas 3x11 meter persegi.

Adapun kedatangan Presiden Prabowo itu tidak hanya menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Affan, sebagai tulang punggung keluarga tersebut.

Konon Presiden berjanji akan memberikan orang tua Affan sebuah rumah, yang merupakan mimpi Affan untuk ibundanya, Herlina.

TAGS   affan kurniawan  Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Brimob  Ojol  Polri 
