Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ini Pesan yang Kerap Disampaikan Mpok Alpa kepada Suami

Selasa, 19 Agustus 2025 – 00:00 WIB
Ini Pesan yang Kerap Disampaikan Mpok Alpa kepada Suami - JPNN.COM
Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan pesan-pesan yang disampaikan istrinya sebelum meninggal dunia.

Dia menuturkan sang istri memikirkan masa depan anak-anak mereka, terutama soal pendidikan, di detik-detik terakhir hayatnya.

"Pesannya ya jaga anak-anak, dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. 'Pa, anak-anak jaga anak-anak, dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin'," ujar Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Baca Juga:

Di momen-momen terakhir hidupnya, pemilik nama Nina Carolina itu, bahkan kerap membicarakan soal anak-anaknya dengan sang suami.

Idung -sapaan akrab Ajie Darmaji- menyebut istrinya itu tetap membicarakan soal keinginan agar anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan yang layak.

"Mau meninggal tuh ngomonginnya anak. 'Pa, anak-anak pendidikannya harus benar-benar tinggi, jangan sampai kayak kita. Kita, kan, sudah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya, Pa. Dari nol kita berumah tangga'," cerita Ajie.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Mpok Alpa juga mengingatkan sang suami soal susu si kembar.

Ajie mengatakan istrinya itu memang kerap membicarakan anak-anak mereka menjelang akhir hayatnya.

Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan pesan-pesan yang disampaikan istrinya sebelum meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  Ajie Darmaji  Artis Meninggal 
BERITA MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp