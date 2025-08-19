Ini Pesan yang Kerap Disampaikan Mpok Alpa kepada Suami

Selasa, 19 Agustus 2025 – 00:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengungkapkan pesan-pesan yang disampaikan istrinya sebelum meninggal dunia.

Dia menuturkan sang istri memikirkan masa depan anak-anak mereka, terutama soal pendidikan, di detik-detik terakhir hayatnya.

"Pesannya ya jaga anak-anak, dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak. 'Pa, anak-anak jaga anak-anak, dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin'," ujar Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Di momen-momen terakhir hidupnya, pemilik nama Nina Carolina itu, bahkan kerap membicarakan soal anak-anaknya dengan sang suami.

Idung -sapaan akrab Ajie Darmaji- menyebut istrinya itu tetap membicarakan soal keinginan agar anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan yang layak.

"Mau meninggal tuh ngomonginnya anak. 'Pa, anak-anak pendidikannya harus benar-benar tinggi, jangan sampai kayak kita. Kita, kan, sudah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya, Pa. Dari nol kita berumah tangga'," cerita Ajie.

Tak hanya itu, Mpok Alpa juga mengingatkan sang suami soal susu si kembar.

Ajie mengatakan istrinya itu memang kerap membicarakan anak-anak mereka menjelang akhir hayatnya.