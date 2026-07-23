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Ini Poin Positif yang Dibawa Timnas Voli Putri Indonesia meski Kalah 1-3 dari Korea

Kamis, 23 Juli 2026 – 17:53 WIB
Ini Poin Positif yang Dibawa Timnas Voli Putri Indonesia meski Kalah 1-3 dari Korea - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang AVC Cup 2026 di Candon, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia memetik pelajaran berharga dari laga uji coba melawan Korea.

Dalam laga yang digelar di Incheon, Kamis (23/7/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dari tuan rumah dengan skor 1-3 (25-23, 20-25, 13-25, 15-25).

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh menilai penampilan Tisya Amallya Putri dan kolega menunjukkan perkembangan yang positif selama menjalani pemusatan latihan.

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Garuda Pertiwi bahkan mampu memberi kejutan dengan merebut gim pertama sebelum akhirnya menyerah 1-3.

"Kekalahan dengan skor 1-3 menunjukkan bahwa pemain punya kemampuan untuk bersaing dan menerapkan strategi yang diinginkan pelatih."

"Kemenangan pada satu set tersebut menjadi indikator positif bahwa tim memiliki potensi dan mental bertanding yang terus berkembang," ujar peraih medali emas SEA Games 1983 itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (23/7).

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Luciana meminta para pemain segera melupakan hasil pertandingan tersebut dan mengalihkan fokus ke dua laga uji coba berikutnya.

Timnas voli putri Indonesia dijadwalkan kembali bertanding pada Sabtu (25/7) dan Minggu (26/7) mendatang.

Timnas voli putri Indonesia memetik pelajaran berharga di laga uji coba melawan Korea, Kamis (23/7)

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TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  Korea  Timnas Voli Indonesia  timnas voli Korea 
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