Ini Prediksi Coach Justin Soal Juara Piala Dunia 2026, Bukan Belanda

Jumat, 08 Mei 2026 – 04:00 WIB
Pengamat sepak bola Justinus Lhaksana. Foto: Lay's Indonesia.

jpnn.com - Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Lhaksana mulai memetakan kekuatan tim-tim yang akan bersaing di Piala Dunia 2026.

Menurutnya, persaingan menuju gelar juara akan didominasi oleh negara-negara Eropa dengan kualitas skuad yang sangat merata.

Dari sejumlah kandidat yang ada, pria yang akrab disapa Coach Justin itu menilai ada dua tim yang paling menonjol untuk menjadi kampiun, yakni Prancis dan Spanyol.

Menariknya, nama Belanda yang dikenal sebagai salah satu jagoan Coach Justin justru tidak masuk dalam daftar unggulan versinya.

Prancis dinilai masih menjaga konsistensi sebagai kekuatan besar setelah tampil impresif dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia, termasuk menjadi juara pada 2018 dan runner up pada 2022.

Sementara itu, Spanyol dianggap memiliki perkembangan yang sangat signifikan berkat munculnya generasi baru yang lebih segar dan kolektif dalam permainan.

"Prediksi saya mengarah ke Prancis dan Spanyol. Kedua tim ini saat ini memiliki gaya bermain yang sangat ofensif, ditambah lagi mereka didukung generasi muda dengan kualitas tinggi," ucapnya.

Meski begitu, dia menilai Spanyol sedikit lebih unggul dibanding Prancis karena stabilitas permainan serta munculnya talenta muda yang sedang naik daun.

Piala Dunia 2026  Coach Justin  Justinus Lhaksana  Piala Dunia  Prediksi Piala Dunia 2026 
