Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Ini Prinsip Kerja yang Bikin Princessathifah Dipercaya Ribuan Talent

Selasa, 09 Desember 2025 – 12:48 WIB
Ini Prinsip Kerja yang Bikin Princessathifah Dipercaya Ribuan Talent - JPNN.COM
Figur publik sekaligus pengusaha Nur Athifah Aliah Muhammad (Princessathifah). Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Industri kreatif sering dianggap penuh spontanitas, tetapi bagi Nur Athifah Aliah Muhammad (Princessathifah), sistem dan struktur adalah fondasi utama.

Sebagai Founder dan Direktur Utama PT Indo Kreatifa Group, dia memimpin agency yang kini menaungi lebih dari 10.000 talent dan dipercaya lebih dari 300 brand.

Sejak memulai bisnis pada 2020, Athifah melihat banyak talent kehilangan arah karena tidak memiliki pendampingan profesional.

Baca Juga:

Athifah kemudian merancang sistem internal yang lebih rapi, mulai dari SOP, pembagian divisi, hingga manajemen komunikasi brand.

“Talent bukan hanya pemain internet, mereka aset kreatif yang harus dikelola dengan respect dan profesional,” ujar Nur Athifah, dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Transparansi menjadi nilai yang dia prioritaskan agar talent memahami progres kerja dan brand merasa percaya.

Baca Juga:

Pendekatan ini membuat Indo Kreatifa Group tumbuh cepat di pasar nasional maupun internasional. “Tanpa sistem, kreativitas tidak akan berjalan jauh,” tegasnya.

Athifah juga membangun budaya kerja yang aman dan suportif. Dia mendorong komunikasi dua arah dan menghindari politik kantor.

Princessathifah membangun sistem kerja profesional untuk menopang pertumbuhan cepat bisnis kreatifnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri kreatif  Princessathifah  talent  prinsip kerja  Nur Athifah Aliah Muhammad 
BERITA INDUSTRI KREATIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp