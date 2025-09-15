Ini Rentetan Penghargaan yang Diraih BRI-MI sampai Agustus 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dalam delapan bulan terakhir, BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) telah mencatatkan berbagai kinerja dan prestasi positif di industri pasar modal.

Per Agustus 2025, dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) Reksa Dana BRI-MI menembus Rp42,8 triliun, tumbuh 24 persen dibandingkan Rp34,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan AUM Reksa Dana ini ditopang oleh lonjakan AUM reksa dana pasar uang sebesar61 persen secara year on year menjadi Rp11,7 triliun, serta reksa dana terproteksi yang meningkat hingga 28 persen hingga mencapai Rp21,6 triliun.

Sejalan dengan itu, BRI–MI juga membukukan sederetan prestasi di panggung nasional maupun internasional.

Sepanjang 2025, perusahaan mengoleksi lebih dari 15 penghargaan, mulai dari Best Mutual Funds Awards, Anugerah Manajer Investasi, Digital & Sustainability Awards, hingga pengakuan internasional sebagai Best Asset Manager untuk kategori Money Market Fund, Balanced Funds, dan Private Debt Fund.

Terkini, BRI-MI meraih penghargaan bergengsi Investment Manager Awards 2025 kategori Saham USD Periode Lima Tahun.

“Pencapaian ini adalah bukti bahwa strategi kami berjalan pada jalur yang tepat. Produk-produk kami, terutama pasar uang dan terproteksi, mampu menjawab kebutuhan investor yang mencari keseimbangan antara likuiditas, risiko yang terukur, dan imbal hasil optimal di tengah volatilitas pasar. Dukungan ekosistem BRI Group serta partisipasi investor ritel juga menjadi penopang utama,” ujar Tina Meilina, Direktur Utama BRI–MI.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian penghargaan ini meningkat signifikan. Sepanjang2024, BRI–MI meraih 8 (delapan) penghargaan, termasuk Product Enhancement of the Year untuk BRIF serta The Most Popular Brand of The Year 2024.