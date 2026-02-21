Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ini Respons Polri soal Anggota Brimob Menganiaya Pelajar di Tual hingga Korban Tewas

Sabtu, 21 Februari 2026 – 21:45 WIB
Ini Respons Polri soal Anggota Brimob Menganiaya Pelajar di Tual hingga Korban Tewas - JPNN.COM
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir (kiri) menyampaikan keterangan pers di Jakarta. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

jpnn.com - Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Korps Bhayangkara bakal menindak tegas dan menangani transparan kasus anggota Brimob Bripda Masias Siahaya (MS) yang terbukti menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara.

Dalam kasus penganiayaan pelajar itu, satu orang korban dinyatakan tewas.

"Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu yang terlibat secara transparan dan akuntabel," kata Irjen Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Baca Juga:

Jenderal bintang dua itu mengatakan Polri mengajak keluarga korban dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum terhadap individu anggota Polri yang terlibat, agar berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku, transparan, dan akuntabel.

Polri juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu anggota Polri yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dia menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya seorang korban dalam insiden yang melibatkan oknum anggota Brimob Polri tersebut.

Baca Juga:

Johnny juga menyatakan Polri turut berdukacita dan menyampaikan empati kepada keluarga besar korban atas peristiwa yang terjadi.

Kepolisian juga menyatakan senantiasa mendoakan serta mendukung keluarga korban agar diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir angkat bicara merespons kasus anggota Brimob Bripda Masias Siahaya menganiaya pelajar hingga korban tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Anggota Brimob  Bripda Masias Siahaya  Tual  Polri  Tewas  menganiaya pelajar  Irjen Johnny Eddizon Isir  meninggal dunia 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp