JPNN.com - Nasional - Hukum

Ini Salah Satu Sosok yang Terjaring OTT KPK di Tulungagung, PDIP Buka Suara

Sabtu, 11 April 2026 – 17:06 WIB
Ini Salah Satu Sosok yang Terjaring OTT KPK di Tulungagung, PDIP Buka Suara - JPNN.COM
Foto tangkap layar anggota fraksi PDIP Tulungagung Jatmiko Dwi Seputro (Antara/HO - wiebsite DPRD-Tulungagung.go.id)

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Politikus PDI Perjuangan Jatmiko Dwi Seputro ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Jatmiko yang merupakan adik kandung Bupati Gatut Sunu Wibowo telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta bersama sejumlah pihak lain.

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Erma Susanti membenarkan adanya kader partainya yang ikut diamankan penyidik KPK.

Baca Juga:

"Iya, sementara kami menghormati dan mencermati proses di KPK," kata Erma saat dikonfirmasi awak media, Sabtu.

Jatmiko diketahui merupakan anggota DPRD Tulungagung periode 2024–2029.

Dia diamankan bersama 12 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Baca Juga:

Namun, peran Jatmiko dalam konstruksi perkara tersebut belum diketahui secara pasti.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa dari 13 orang yang dibawa ke Jakarta, terdapat satu pihak di luar lingkungan Pemkab Tulungagung.

Politikus PDIP ikut terjaring dalam OTT KPK bersama Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
