Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Ini Serpihan Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak yang Ditemukan Tim SAR

Minggu, 18 Januari 2026 – 12:48 WIB
Ini Serpihan Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak yang Ditemukan Tim SAR - JPNN.COM
Tim SAR Gabungan menunjukkan serpihak pesawat ATR 42-500 di sekitar lokasi kecelakaan jatuhnya pesawat naas tersebut di wilayah Taman Nasional Bantimurung-Bulsaraung Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (18/1/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi BPBD Makassar.

jpnn.com - Tim SAR Gabungan menemukan serpihan pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta-Makassar dalam operasi pencarian pesawat yang sebelumnya dilaporkan mengalami hilang kontak di wilayah Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penemuan serpihan pesawat ini menjadi petunjuk penting dalam mempersempit area pencarian.

"Tim SAR gabungan saat ini fokus pada pengamanan lokasi, pendataan temuan, serta penyesuaian taktik operasi sesuai dengan kondisi medan di lapangan," ujar Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar di Makassar, Minggu (18/1/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan data pergerakan di lapangan, pada pukul 07.46 WITA, tim menemukan serpihan berupa bagian jendela pesawat dalam kondisi kecil di koordinat 04°55’48” LS - 119°44’52” BT wilayah Taman Nasional Bantimurung-Bulsaraung Kabupaten Maros.

Selanjutnya, pada sekitar pukul 07.49 WITA, ditemukan bagian badan pesawat berukuran besar.

Sejumlah serpihan hingga badan pesawat tersebut berhasil ditemukan tim Udara dan darat.

Baca Juga:

Informasinya, bagian pesawat telah terbuka serta ditemukan bagian ekor pesawat yang berada di sebelah selatan lereng bawah lokasi kejadian.

"Seiring perkembangan tersebut, pergerakan unsur SAR terus disesuaikan, termasuk pergeseran SRU (search and rescue unit) menuju titik-titik prioritas," tutur SAR Mission Coordinator (SMC) itu menekankan.

Tim SAR Gabungan menemukan serpihan pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta-Makassar dalam operasi pencarian pesawat yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulsel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pesawat  Pesawat ATR  hilang kontak  Maros  Sulsel  pesawat ATR 42-500  serpihan pesawat 
BERITA PESAWAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp