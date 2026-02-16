Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Ini Si Pemasok Sekoper Narkoba di Kasus AKBP Didik

Senin, 16 Februari 2026 – 04:50 WIB
Ini Si Pemasok Sekoper Narkoba di Kasus AKBP Didik
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (15/2/2026) malam. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com, JAKARTA - Polri memburu bandar jaringan narkoba yang menjadi pemasok barang haram itu di kasus yang melibatkan Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkap inisial si bandar narkoba.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP DPK diperoleh dari tersangka AKP ML (Malaungi), ini dari salah satu tokoh jaringan dengan inisial E,” katanya di Jakarta, Minggu malam.



Menurut dia, jaringan tersebut sedang didalami oleh Bareskrim bersama Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Barat.

Irjen Johnny menegaskan komitmen Polri untuk mengungkap jaringan narkoba dari bandar berinisial E tersebut.

“Identitas bandar dengan inisial E saat ini profil lengkapnya sudah ada. Saat ini dalam proses untuk dilakukan pengejaran dan penangkapan,” jelasnya.



Di samping itu, dia turut meminta dukungan dari seluruh masyarakat.

“Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari wujud komitmen untuk melaksanakan perang secara total terhadap tadi, peredaran gelap, penyalahgunaan dari narkotika yang membahayakan generasi bangsa Indonesia,” ucapnya.



AKBP Didik Putra Kuncoro  narkoba  Bandar Narkoba  Bareskrim 
