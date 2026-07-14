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JPNN.com - Nasional - Hukum

Ini Skenario Kejagung Terkait Kasus Eks Jampidsus Febri Adriansyah

Selasa, 14 Juli 2026 – 02:02 WIB
Ini Skenario Kejagung Terkait Kasus Eks Jampidsus Febri Adriansyah - JPNN.COM
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna (tengah kanan) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (13/7/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menyiapkan skenario menyikapi kasus hukum yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Kejagung bakal membentuk tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut.

"Kami akan membentuk tim khusus penyidiknya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

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Menurut Anang, tim khusus itu akan mempelajari seperti apa duduk perkaranya, berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sudah ada.

"Berdasarkan barang-barang bukti yang ada, dikaitkan dengan dugaan terhadap tindak pidana yang disangkakan," ucapnya.

Adapun pembentukan tim khusus itu dilakukan setelah Polri mengalihkan penanganan perkara korupsi dan TPPU kepada Kejaksaan.

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Anang menjelaskan tim khusus tersebut akan dibentuk Plt. Jampidsus Rudi Margono dan berisi orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan (conflict of interest) dengan FA.

Dia memastikan bahwa Kejagung akan tetap berkoordinasi baik dengan penyidik Polri untuk menjamin independensi dan profesionalisme penanganan kasus tersebut.

Kejagung RI telah menyiapkan skenario menyikapi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Begini..

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TAGS   Jampidsus  Febrie Adriansyah  Kejagung  Polri  kortas Tipidkor  korupsi  TPPU 
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