Ini Skuad Final Timnas U-17 Indonesia di Piala Asia U-17 2026

jpnn.com - Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya mengunci komposisi akhir Timnas U-17 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U-17 2026.

Sebanyak 23 nama dipilih, dengan kombinasi pemain lokal dan sentuhan diaspora yang diharapkan bisa menambah kekuatan Skuad Garuda Muda.

Sorotan utama tertuju pada tiga pemain diaspora yang ikut dibawa yaitu Mike Rajasa dari FC Utrecht, Noha Pohan (NAC Breda), serta Mathew Baker (Melbourne City).

Kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan tumpuan harapan untuk mendongkrak kualitas tim yang belakangan tampil kurang meyakinkan.

Indonesia tergabung di Grup B bersama kekuatan mapan seperti Jepang, China, dan Qatar. Situasi ini membuat peluang lolos terasa berat, terlebih performa tim dalam beberapa bulan terakhir belum menunjukkan konsistensi.

Persiapan panjang sebenarnya sudah dijalani, termasuk tampil di Piala AFF U-17 2026. Namun hasilnya jauh dari harapan, Indonesia gagal melewati fase grup saat tampil di Jawa Timur.

Rangkaian uji coba yang digelar setelahnya pun lebih banyak berujung kekalahan.

Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-17

Kiper: