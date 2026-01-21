Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Ini Tahapan Pelaksanaan TKA SD dan SMP yang Harus Diperhatikan Murid-Murid

Rabu, 21 Januari 2026 – 16:41 WIB
Ini Tahapan Pelaksanaan TKA SD dan SMP yang Harus Diperhatikan Murid-Murid
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat 2026 sudah dibuka mulai 19 Januari hingga 28 Februari 2026. Foto humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat 2026 sudah dibuka mulai 19 Januari hingga 28 Februari 2026.

TKA bisa diikuti oleh murid pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki NISN valid.

Pelaksanaan TKA merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan instrumen asesmen yang terstandar, objektif, dan kredibel guna mengukur capaian akademik murid pada jenjang pendidikan dasar.

Hasil TKA diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh satuan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin menegaskan pembukaan pendaftaran TKA menjadi langkah awal dalam rangkaian pelaksanaan TKA 2026.

Pembukaan pendaftaran TKA SD dan SMP ini menjadi momentum penting bagi satuan pendidikan untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen secara lebih terencana.

"TKA dirancang sebagai instrumen yang adil dan terstandar untuk menggambarkan kemampuan akademik murid,” ujar Toni Toharudin, Rabu (21/1).

Setelah tahap pendaftaran, rangkaian pelaksanaan TKA SD dan SMP akan dilanjutkan dengan simulasi, gladi bersih, hingga pelaksanaan utama.

Tahapan pelaksanaan TKA SD dan SMP yang harus diperhatikan murid-murid di Indonesia

