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JPNN.com - Kriminal

Ini Tampang 2 Anggota KKB Kasus Pembunuhan dan Penembakan yang Diserahkan kepada Jaksa

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:15 WIB
Ini Tampang 2 Anggota KKB Kasus Pembunuhan dan Penembakan yang Diserahkan kepada Jaksa - JPNN.COM
Dua anggota KKB yang menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan dan penembakan di Kabupaten Pegunungan Bintang diserahkan ke jaksa di Kejaksaan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (6/7/2026). ANTARA/HO/Satgas Damai Cartenz

jpnn.com - Dua orang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan dan penembakan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, diserahkan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Kaops Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani menyebut kedua tersangka ialah EK dan RS.

Penyerahan kedua anggota KKB itu dilakukan setelah jaksa menyatakan dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) kedua tersangka dinyatakan lengkap untuk diproses selanjutnya.

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"Penyidik Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang sudah menyerahkan dua tersangka EK dan RS beserta barang bukti ke jaksa, " kata Irjen Faizal di Jayapura, Selasa (7/7/2026).

Tersangka EK terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap tiga orang tukang ojek yang terjadi di Kampung Mangabib, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada 5 Desember 2022.

Kasus dugaan pembunuhan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/31/XII/2022/Papua/Res. Peg. Bintang tanggal 5 Desember 2022.

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Sementara RS merupakan tersangka kasus dugaan penembakan dan penganiayaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pegunungan Bintang, Simon Petrus Sroyer, pada 19 September 2023, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/24/IX/2023/Papua/Res. Peg. Bintang tanggal 19 September 2023.

Penyerahan para tersangka bersama barang bukti yang dilakukan Senin (6/7/2026) itu merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan setiap tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.

Dua anggota KKB tersangka kasus dugaan pembunuhan dan penembakan di Papua Pegunungan, diserahkan kepada jaksa di Kejari Wamena. Begini kasusnya.

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TAGS   anggota KKB  pembunuhan  Penembakan  Pegunungan Bintang  Satgas Damai Cartenz 
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