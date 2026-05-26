Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Tampang 2 Residivis Begal yang Ditembak Polisi di Pasuruan

Rabu, 27 Mei 2026 – 02:02 WIB
Ini Tampang 2 Residivis Begal yang Ditembak Polisi di Pasuruan - JPNN.COM
Dua residivis begal asal Pasuruan yang ditembak Unit Reaksi Cepat Pemburu Begal Subdirektorat III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur, Selasa (26/5/2026). ANTARA/Willi Irawan

jpnn.com - Tim Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) melumpuhkan dua residivis begal di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa pagi (26/5/2026), lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap.

"Kami telah menangkap dua pelaku begal di Pasuruan, pagi tadi," kata Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur di Surabaya.

Modus yang digunakan dua orang tersangka adalah merampas sepeda motor yang rata-rata korbannya perempuan.

Baca Juga:

"Jadi, kedua tersangka ini merupakan residivis tiga kali melakukan tindak pidana yang sama," ujarnya.

Dua pelaku berinisial S warga Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan MS warga Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

Keduanya ditangkap terkait aksi begal yang dilakukan pada 29 Mei 2025 di Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Baca Juga:

Petugas menembak betis kedua pelaku saat proses penangkapan karena keduanya berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap petugas.

Setelah dilumpuhkan, kedua tersangka langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Jatim.

Tim Polda Jatim melumpuhkan dengan tembakan dua residivis begal di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa pagi (26/5/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  Residivis begal  Ditembak Polisi  Pasuruan  Polda Jatim 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp