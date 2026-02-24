Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ini Tampang Bos Tambang di Kaltim yang Merusak Rumah Transmigran, Negara Rugi Rp 500 M

Selasa, 24 Februari 2026 – 07:56 WIB
Ini Tampang Bos Tambang di Kaltim yang Merusak Rumah Transmigran, Negara Rugi Rp 500 M
Tersangka BT ditahan Kejati Kaltim perkara korupsi penambangan ilegal di lahan transmigrasi yang merugikan negara Rp 500 miliar. ANTARA/HO-Kejati Kaltim.

jpnn.com - Seorang direktur perusahaan tambang berinisial BT yang merusak ratusan rumah transmigran dan merugikan negara setengah triliun rupiah ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim).

"Terhadap tersangka BT pada hari yang sama langsung dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Selasa (24/2/2026).

Tersangka berinisial BT tersebut diketahui menjabat sebagai direktur pada tiga perusahaan yang terindikasi korupsi, yaitu PT JMB, PT ABE, dan PT KRA.

Tindakan penambangan batu bara secara ilegal oleh perusahaan BT telah berlangsung sejak 2001 sampai dengan 2007, di atas lahan HPL Nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Aktivitas pengerukan bumi tanpa izin tersebut telah menggagalkan tujuan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), karena lahan yang seharusnya menjadi ruang hidup transmigran justru ditambang.

Dampak penambangan itu mengakibatkan ratusan rumah warga transmigran beserta lahan pertanian maupun fasilitas umum dan sosial hancur tidak berbekas.

Kerusakan masif ini melanda sejumlah permukiman di Kecamatan Tenggarong Seberang yang mencakup Desa Bhuana Jaya, Mulawarman, Suka Maju, Bukit Pariaman, dan Separi.

"Batu bara yang berada di wilayah transmigrasi tersebut dieksploitasi dan dijual secara tidak benar oleh perusahaan-perusahaan yang dipimpin tersangka," ucap Toni.

Tersangka BT selak direktur 3 perusahaan tambang yang merusak ratusan rumah transmigran dan merugikan negara Rp 500 miliar ditahan penyidik Kejati Kaltim.

TAGS   bos tambang  tambang batu bara  Tenggarong  Kaltim  Ditahan  Kejati Kaltim  transmigran  korupsi 

