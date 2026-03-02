Ini Tampang Ko Andre Pemasok Narkoba untuk Penyuap AKBP Didik

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu Andre Fernado alias Ko Andre alias The Doctor yang diduga memasok narkoba jenis sabu-sabu kepada tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin.

Koko Erwin sendiri merupakan bandar narkoba yang disebut-sebut menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro saat menjabat kapolres Bima Kota.

Pengejaran dilakukan polisi dengan memasukkan Ko Andre dalam daftar pencarian orang (DPO) yang terbit pada 1 Maret 2026.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Senin (2/3/2026), mengatakan Ko Andre merupakan penjual atau distributor narkoba yang memasukkan barang haram itu ke Indonesia melalui jalur darat dan kargo.

Andre disebut polisi menyediakan narkoba berbagai jenis, di antaranya sabu-sabu, vape yang mengandung zat etomidate dan happy water.

"Memasukkan cartridge vape yang mengandung etomidate dengan merk Ferrari dan Lamborghini," katanya.

Selain itu, Andre alias The Doctor itu juga memiliki jaringan di daerah Riau.

"Untuk cartridge vape yang mengandung etomidate dikirim jalur laut dari Malaysia melewati Dumai, Riau," ungkapnya.