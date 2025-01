Ini Tanggapan Warga Indonesia di Amerika Setelah Pelantikan Presiden Trump

Jutaan pasang mata hari ini mengarahkan pandangannya ke upacara pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump telah mengatakan zaman keemasan Amerika "dimulai sekarang juga" saat ia dilantik kembali hari ini.

Trump memenangkan pemilu pada bulan November, dan menjadi presiden kedua dalam sejarah yang memenangkan dua masa jabatan tidak berturut-turut.

"Mulai hari ini, kemunduran Amerika berakhir," ujar Trump dalam upacara pelantikannya.

Pelantikan Trump menuai reaksi beragam dari komunitas Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat.

Juliyanto Rusaidy asal Indonesia yang telah memegang kewarganegaraan Amerika Serikat sejak tahun 2017 salah satunya.

"A little bit nervous, of course, karena ada banyak kontroversinya ya," tutur tenaga kesehatan yang bermukim di Arkansas ini saat ABC meminta tanggapannya atas dimulainya masa administrasi Presiden Trump.