Ini Tantangan Terbesar Davina Karamoy di Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy berperan sebagai Dinar dalam film terbarunya, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.

Meski karakter Dinar cukup dipenuhi adegan emosional, tetapi dia mengaku bukan itu yang paling sulit dijalani.

Sebab dia merasa memiliki waktu reading yang cukup, sehingga bisa mendalami karakternya sebaik mungkin.

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"Sejauh ini nggak begitu susah karena banyak waktu untuk reading, untuk diskusi, untuk membangun karakter Dinar ini semanusiawi mungkin. Jadi kami sudah babat semua diproses reading, jadi pada saat syuting kami sudah menjadi karakter kami," ujar Davina Karamoy di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur.

Hal yang paling menantang saat proses syuting justru ketika dirinya harus beradu akting dengan Farhan Rasyid yang berperan sebagai Faiz.

Berteman akrab di luar syuting, sehingga membuat mereka kerap kesulitan untuk menahan tawa ketika melakoni adegan romantis.

"Tantangannya adalah nahan tawa, itu bagi aku. Kayak kadang tuh suka switch-off ke Davinanya, kayak aku sama Farhan yang kayak 'Han lu dari mana lu?' kayak gini-gini, sedangkan kalau di film langsung kayak 'Faiz, oh my god' gitu. Jadi kayak 'Apa sih?', begitu kadang melihatnya," kata Davina Karamoy.

Di samping itu, dia tak terlalu kesulitan untuk mendalami adegan emosional saat memerankan karakter Dinar.